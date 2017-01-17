Аваков призвал пограничников подготовиться к «деоккупации» Донбасса и Крыма в 2017 году

17 Января 2017 16:44 59

Киев, 17 января. Глава МВД Украины Арсен Аваков обратился к украинским пограничникам с призывом быть готовыми к активным боевым действиям на территории ДНР и ЛНР с целью их возвращения под контроль Киева.

Кроме того, Аваков заявил, что после «освобождения Донбасса» украинским пограничникам предстоит принять участие в боевых действиях на территории Крыма.

«В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем - уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники», — заявил Аваков в ходе выступления на коллегии государственной пограничной службы Украины.

Как отмечает информационное агентство «Экономика сегодня», резкие заявления о «деокуппации» Донбасса были сделаны сразу после визита на Украину вице-президента США Джо Байдена.