Петербуржец, сбросивший беременную подругу с балкона, пойдет под суд

Санкт-Петербург, 17 января. Мужчину, который уронил беременную девушку с балкона, будут судить в Петербурге.

Жителя Калининского района города обвинили в причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, в августе прошлого года обвиняемый после распития спиртного с друзьями во время вечеринки в доме на проспекте Науки подхватил свою знакомую на руки и, не удержав равновесие, вместе с ней упал с балкона второго этажа.Оба упавших получили травмы и были госпитализированы. Девушка в результате происшествия скончалась. Позже выяснилось, что она была беременна. Мужчине удалось выжить. Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», уголовное дело в отношении него было передано на рассмотрение в Калининский районный суд.

В начале января другая беременная девушка и ее муж погибли в ДТП в Тюмени, которое произошло, когда Range Rover, пытаясь обогнать Audi, потерял управление, вылетел на обочину и врезался в столб, сообщает «Газета.ру».