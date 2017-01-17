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Политика

Путин рассказал о своем отношении к Трампу

17 Января 2017 16:44
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Путин рассказал о своем отношении к Трампу

Москва, 17 января. Российский президент Владимир Путин заявил, что не знаком лично с избранным президентом США Дональдом Трампом, поэтому не имеет оснований ни для его критики, ни для защиты.

Глава государства Владимир Путин прокомментировал свое отношение к избранному американскому президенту Дональду Трампу, подчеркнув, что лично с ним не знаком. «Я с господином Трампом не знаком, я его никогда не встречал, я не знаю, что он будет делать на международной арене, поэтому у меня нет никаких оснований ни нападать на него, критиковать его за что-то, ни защищать, как бы то ни было», — заявил российский президент. Также Путин добавил, что  у него также нет оснований обращаться в Нобелевский комитет для оказания содействия в присвоении Трампу соответствующей премии по какому бы то ни было направлению.

 

Ирина Селезнева

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