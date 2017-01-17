Путин объяснил, почему не верит слухам о Трампе и московских проститутках

17 Января 2017 17:12 48

Москва, 17 января. Президент России Владимир Путин сообщил, что не верит в слухи о встречах Дональда Трампа с московскими проститутками, потому что они не выдерживают никакой критики.

Анонимный документ сообщает, что Дональд Трамп, прибыв в Москву, вызвал к себе в отель девушек «легкого поведения». Автором компромата оказался бывший сотрудник МИ-6, ныне работающий в компании, занимающейся расследованиями и безопасностью. Президент России выразил сомнения слухам о том, что взрослый человек с огромным опытом и состоянием первым делом побежал бы встречаться с проститутками. Кроме того, Трамп многие годы выступал организатором конкурсов красоты и за свою жизнь общался с самыми красивыми женщинами, подчеркнул Путин, сложно представить, что он захотел в отеле встречаться с девушками по вызову.