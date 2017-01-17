Охрименко: Политическая истерия стоила Украине еще одного миллиарда

Первый год «транзитной войны» с Россией стоил Киеву более одного миллиарда долларов. Эта сумма составляет примерно 2% от ВВП украинского государства. С таким заявлением сегодня выступил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань.

Напомним, что транзитные ограничения в отношении Украины были введены Россией 1 января 2016 года. Тогда Россия ввела полугодичное ограничение на транзит украинских товаров в Казахстан. С 1 июля эти меры были продлены до конца 2017 года, а также распространены на транзит украинской продукции в Киргизию. Сверх того, с начала 2016 года Москва приостановила для Украины действия договора о зоне свободной торговле внутри СНГ и ввела для украинских товаров соответствующие таможенные пошлины.

Так или иначе, причиной для ввода всех этих ограничений является ратификация киевским руководством экономической части Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Весь прошлый год Украина пыталась найти для своих товаров альтернативные пути в Азию в обход российской территории, тем не менее до сих пор эти поиски успехом не увенчались.

Александр Охрименко, известный экономист, глава Украинского аналитического центра, винит в финансовых потерях Незалежной политическую истерию, охватившую сейчас Киев.

«Подсчеты министерства инфраструктуры более-менее верны. Впрочем, оно и ожидаемо. Когда «транзитная война» только начиналась в 2016-м, я сам предсказывал потери в пределах 1–1,5 миллиарда долларов. Важно рассматривать эти показатели в более широком контексте. До всех этих событий (до «Майдана» — прим. ФАН) товарооборот между Украиной и странами СНГ транзитом через российскую территорию приносил порядка 2 миллиардов долларов. Так, к примеру, было в 2012 году. Затем эта сумма стала постепенно уменьшаться. Уже в 2014 году она составила всего 1,2–1,5 миллиарда. То, что сейчас мы потеряли еще один миллиард, вполне достоверно. Разумеется, эти прибыли были важны для украинской экономики», — отмечает эксперт.

Надо понимать, что даже несмотря на транзитную блокаду, украинские товары все же попадают в Казахстан и Киргизию. Тем не менее сейчас Украине приходится прибегать к помощи посредников.

«Сейчас этот транзит идет через Белоруссию. Украинские товары все еще ввозят на территорию СНГ, но делают это белорусские кампании. Естественно, они и получают большую часть дохода. Грубо говоря, мы на ровном месте дали Белоруссии возможность заработать на себе. Конечно, это некий сюрреализм. Но экономическая логика сейчас отсутствует на Украине полностью. Политическая истерия зашкаливает, все прикрываются лозунгами, экономистов никто не слушает. Торговля Украины со странами СНГ страдает. Но все говорят: «Пусть валится и дальше. Зато мы не поступились своими принципами».

Или, вернее, про экономику на Украине теперь вообще стараются не говорить. Так, если еще в 2014 была определенная эйфория, все ждали, что сейчас экономика рванет вверх благодаря расширению торговых связей с ЕС, то теперь об этом стараются вообще не вспоминать. Никто уже долгое время не говорил ни о каком Соглашении об ассоциации. Похвастаться нечем, потому лучше вообще ничего не говорить», — резюмирует Охрименко.