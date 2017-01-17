Россия и США завершают переговоры о полете на Венеру

Москва, 17 января. Роскосмос и NASA завершают переговоры по созданию российско-американской непилотируемой миссии, которая займется изучение атмосферы Венеры и ее поверхности.

«Проект, над которым мы работаем и который мы представим Роскосмосу и NASA к концу января, не является окончательным – более чем вероятно, что в таком виде миссия не полетит к Венере», — рассказал руководитель американской стороны комиссии из Лаборатории реактивного движения NASA Дэвид Сенске.

Однако представитель США подчеркнул, что это первый шаг к реализации общей идеи изучения Венеры и ее поверхности с помощью миссии «Венера-Д». Известно, что российская ракета-носитель «Ангара А5» должна доставить в космос набор инструментов и ряд вспомогательных систем «Венеры-Д».

«Россия является водителем в данном случае, а NASA – только пассажиром», — заметил Сенске.

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