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Политика

Песков раскрыл подробности прощания Путина с Обамой

17 Января 2017 16:35
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Песков раскрыл подробности прощания Путина с Обамой

Москва, 17 января. Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама во время заключительной встречи на саммите АТЭС в Перу поблагодарили друг друга за совместную работу. Прочие контакты у них не запланированы, заявил сегодня пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Они поблагодарили друг друга за совместную работу, это была заключительная личная встреча (в ноябре прошлого года. — Прим. ФАН), и они попрощались на этой личной встрече, — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, другие контакты между президентами пока не намечены.

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Ксения Тасманова

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