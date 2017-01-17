Сирия сегодня: разгром ИГ под Пальмирой, Су-24 ВКС РФ покидают «Хмеймим»

Сирия, 17 января. ООН свернула программу помощи из-за боев под Дейр эз-Зором. Правительственная армия возвращает утраченные позиции у Пальмиры. Разминирование Алеппо продолжается. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

ООН оставила Дейр-эз-Зор

Вокруг Дейр-эз-Зора развернулась такая боевая активность, что миротворцы просто боятся посещать этот район. Стало известно, что мировая продовольственная программа ООН приостанавливает воздушную доставку помощи, видя ожесточенные столкновения в ряде районов города. Только за последние несколько дней правительственная армия отбила атаки ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) на город, но затем позволила боевикам взять в кольцо авиабазу недалеко от Дейр эз-Зора.

Если верить представителям продовольственной программы, в последний раз они сбросили грузы с продуктами в воскресенье. С тех пор жителям Дейр эз-Зора помощь не поступала. С начала апреля сюда были доставлены 177 партий продовольствия для 110 тысяч человек.

Освобождение Пальмиры все ближе

Правительственные силы Сирии медленно, но верно возвращают утраченные было позиции под Пальмирой. Во многом — благодаря поддержке с воздуха: сирийские бомбардировщики нанесли несколько ударов по позициям боевиков ИГ, находящимся между Пальмирой и аэродромом «Тияс». И попали, куда следует, уничтожив средства бронетехники, оружейный склад и несколько командных центров исламистов. На очереди — освобождение районов на западе Пальмиры.

Многие эксперты считают, что террористы будут держаться в городе до последнего — лишь бы не дать правительству Башара Асада доступа к нефтяным ресурсам. Ну а в перерыве между боями ИГ продолжает уничтожать город: если что-то из книг и древних скульптур в итоге уцелеет, это будет великим чудом.

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Су-24 покидают «Хмеймим»

Российские саперы продолжают трудиться в Алеппо, освобождая город от взрывоопасных предметов. Они уже обнаружили и обезвредили 24 тысячи мин на территории свыше 1600 гектаров. Тысячи мирных жителей вернулись домой.

На этом фоне звено Су-24М и военные врачи из медицинского отряда специального назначения готовятся покинуть авиабазу «Хмеймим» и вернуться в Россию. Не так давно Сирию уже покинули шесть бомбардировщиков.

Российские медики возвращаются домой с чувством отлично выполненной работы: за время операции они оказали помощь более чем 5 тысячам жителей Сирии, были прооперированы более 100 человек.

Российские специалисты также сопровождали гуманитарные колонны.

Первыми из зоны конфликта ушли корабли авианесущей ударной группы Северного флота. В ее составе грозный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Как писали «Известия», переход эскадры займет две с половиной или три недели. Это очень сложный переход, особенно в зимнее время.