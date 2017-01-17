Спецназ ЮВО на Кубани уничтожил командный пункт «противника»

Краснодар, 17 января. Бойцы спецназа Южного военного округа отработали десантирование в тыл противника и ликвидацию пункта связи.

Бойцы подразделения специального назначения были подняты по внезапной тревоге и вылетели на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» в тыл условного противника. В ночное время суток они совершили групповое десантирование с высоты более одного километра, используя парашютные системы Д-10. После приземления спецназ скрытно совершил марш-бросок в 20 километров на полигон, где обнаружил условного противника. Произведя сбор разведданных, бойцы спецназа уничтожили узлы связи и командный пункт, после чего вернулись на точку эвакуации.