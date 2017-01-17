up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Политика

Путин рассказал о попытках администрации Обамы подорвать легитимность Трампа

17 Января 2017 16:45
47Просмотры

Путин рассказал о попытках администрации Обамы подорвать легитимность Трампа

Москва, 17 января. Уходящая администрация Соединенных Штатов пытается подорвать легитимность избранного президента страны Дональда Трампа, сообщил глава Российской Федерации Владимир Путин.

Так, по итогам переговоров с молдавским президентом Игорем Додоном российский лидер отметил, что в США продолжается острая внутриполитическая борьба, несмотря на убедительную победу Трампа на выборах. Путин выразил мнение, что уходящая администрация ставит задачу «подорвать легитимность избранного президента США».

Ранее советник избранного президента США по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи убежден, что отношения России и США изменятся в лучшую сторону с приходом Трампа.

Тимур Румянцев

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС