Путин рассказал о попытках администрации Обамы подорвать легитимность Трампа

17 Января 2017 16:45 47

Москва, 17 января. Уходящая администрация Соединенных Штатов пытается подорвать легитимность избранного президента страны Дональда Трампа, сообщил глава Российской Федерации Владимир Путин.

Так, по итогам переговоров с молдавским президентом Игорем Додоном российский лидер отметил, что в США продолжается острая внутриполитическая борьба, несмотря на убедительную победу Трампа на выборах. Путин выразил мнение, что уходящая администрация ставит задачу «подорвать легитимность избранного президента США».

Ранее советник избранного президента США по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи убежден, что отношения России и США изменятся в лучшую сторону с приходом Трампа.