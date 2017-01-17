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Политика

Путин похвалил мужественного Додона за визит в Приднестровье

17 Января 2017 16:37
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Путин похвалил мужественного Додона, посетившего Приднестровье

Москва, 17 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин похвалил за мужество главу Молдавии Игоря Додона, который 4 января провел переговоры с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

«Это демонстрация желания восстановить не только отношения, но и восстановить территориальную целостность страны», — подчеркнул Путин после встречи с Додоном.

Как считает глава государства, действия нового президента Молдавии способствуют созданию условий для старта конструктивных переговоров по приднестровскому урегулированию.

Ранее Игорь Додон указал на то, что граждане Молдавии выступают за партнерство с Россией.

Читайте по теме: Рогозин: РФ заинтересована в активизации переговоров по Приднестровью

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