В больнице и полиции не знают об изнасиловании москвича таксистом

Москва, 17 января. Столичные полицейские задержали таксиста по подозрению в изнасиловании и ограблении пассажира. Как стало известно ФАН, изначально потерпевший заявлял только о грабеже, позже в больнице об изнасиловании он тоже ничего не рассказывал.

22-летний москвич Александр С. сообщил полицейским, что подобравший его таксист присвоил себе деньги, часы и золотой браслет. В полиции подтвердили, что задержали водителя только за грабеж. Не исключено, что опубликованная в СМИ информация об изнасиловании, которую сейчас проверяют следователи, является недостоверной.

Ранее в СМИ сообщалось, что в воскресенье мужчина в состоянии легкого алкогольного опьянения поймал частника, который отвез потерпевшего к себе на квартиру и удерживал там несколько часов.