Я был одним из первых: Порошенко заявил о согласовании даты визита в США

Киев, 17 января. Президент Украины Петр Порошенко согласовал дату визита в США на встречу с президентом страны Дональдом Трампом. Об этом заявил сам глава украинского государства, которому, по его словам, удалось договориться о встрече с американским руководителем.

Более того, как утверждает Порошенко, он был «одним из первых, кому Трамп позвонил сразу после выборов». Украинский президент подтвердил, что договорился о дате визита в Вашингтон.

Отметим, что немногим ранее Порошенко заявил, что рассчитывает на помощь Китая в нормализации положения в Донбассе и возврате Крыма.

Читайте также: Шойгу объяснил Порошенко, чем кончатся «военные скачки» Украины