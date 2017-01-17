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Я был одним из первых: Порошенко заявил о согласовании даты визита в США
Политика

Я был одним из первых: Порошенко заявил о согласовании даты визита в США

Сегодня 16:21
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Я был одним из первых: Порошенко заявил о согласовании даты визита в США

Киев, 17 января. Президент Украины Петр Порошенко согласовал дату визита в США на встречу с президентом страны Дональдом Трампом. Об этом заявил сам глава украинского государства, которому, по его словам, удалось договориться о встрече с американским руководителем.

Более того, как утверждает Порошенко, он был «одним из первых, кому Трамп позвонил сразу после выборов». Украинский президент подтвердил, что договорился о дате визита в Вашингтон.

Отметим, что немногим ранее Порошенко заявил, что рассчитывает на помощь Китая в нормализации положения в Донбассе и возврате Крыма.

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Алексей Громов
#дональд трамп #петр порошенко
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