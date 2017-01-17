Договор о Brexit вынесут на голосование в парламент Великобритании

Лондон, 17 ноября. Соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза будет вынесено на голосование в обеих палатах парламента, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Мэй подтвердила, что итоговый вариант договора о Brexit вынесут на голосование в парламент страны.

«Когда будущие поколения оглянутся назад, они будут судить о нас не только по решению, которое мы приняли (Brexit. — Прим. ФАН), но и по тому, что мы сделали реализации этого решения», — обратила она внимание.

Премьер-министр Великобритании заверила граждан, что они вместе смогут построить лучшую Британию для потомков.

Ранее кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен пообещала в случае победы провести референдум по выходу страны из Евросоюза.