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«Газпром» предъявил «Нафтогазу» счет в $5,319 млрд за невыбранный газ
Экономика

«Газпром» предъявил «Нафтогазу» счет в $5,319 млрд за невыбранный газ

Сегодня 16:29
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«Газпром» предъявил «Нафтогазу» счет в $5,319 млрд за невыбранный газ

Москва, 17 января. Российский энергетик «Газпром» сегодня направил украинскому «Нафтогазу» счет на оплату газа, невыбранного украинской компанией во II-IV кварталах 2016 года по условию «бери-или-плати».

Сегодня отечественная компания «Газпром» направила «Нафтогазу Украины» счет на оплату природного газа. Как говорится в сообщении энергетика, по договору, заключенному между двумя компаниями, украинская сторона обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа. В связи с этим «Газпром» выставил соответствующий счет на сумму 5,319 млрд долл, который должен быть оплачен в течение десяти дней. Как сообщалось ранее, украинские хранилища природного газа опустели на две трети.

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Ирина Селезнева
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