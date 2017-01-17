«Газпром» предъявил «Нафтогазу» счет в $5,319 млрд за невыбранный газ

Москва, 17 января. Российский энергетик «Газпром» сегодня направил украинскому «Нафтогазу» счет на оплату газа, невыбранного украинской компанией во II-IV кварталах 2016 года по условию «бери-или-плати».

Сегодня отечественная компания «Газпром» направила «Нафтогазу Украины» счет на оплату природного газа. Как говорится в сообщении энергетика, по договору, заключенному между двумя компаниями, украинская сторона обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа. В связи с этим «Газпром» выставил соответствующий счет на сумму 5,319 млрд долл, который должен быть оплачен в течение десяти дней. Как сообщалось ранее, украинские хранилища природного газа опустели на две трети.