Путин предостерег Молдавию от членства в НАТО и одобрил ее контакты с ЕС

Москва, 17 января. Россия выступает за территориальную целостность Молдавии и ее внеблоковый статус. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с молдавским коллегой Игорем Додоном.

«Мы последовательно выступаем за суверенитет и территориальную целостность республики, сохранение ее внеблокового и нейтрального статуса», — подчеркнул глава РФ.

Путин добавил, что Москва поддерживает развитие отношений Молдавии с Евросоюзом, если оно будет проходить в согласованном режиме. По мнению президента, такая политика поможет «не разрушать, что мы имеем, а двигаться вперед, улучшая состояние наших экономик, социального сектора и повышая уровень жизни наших граждан».

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