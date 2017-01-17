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Путин и Додон договорились решить накопленные проблемы в энергетике
Политика

Путин и Додон договорились решить накопленные проблемы в энергетике

Сегодня 16:48
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Путин и Додон договорились решить накопленные проблемы в энергетике

Москва, 17 января. Эксперты подготовят предложения по решению накопившихся проблем в области энергетики по поручению президентов Российской Федерации и Молдавии. Об этом рассказал во вторник российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

«По итогам переговоров поручили экспертам подготовить предложения по урегулированию имеющихся здесь (в поставках нефти и газа из России в Молдавию — прим. ФАН) проблем», — подчеркнул глава российского государства.

Ранее Путин выразил мнение, что визит лидера Молдавии Игоря Додона в Россию даст толчок развитию двухсторонних отношений во всех сферах.

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Тимур Румянцев
#путин #россия #додон #молдавия
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