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Политика

МИД РФ назвал истинную цель иска Украины в Международный суд ООН

17 Января 2017 16:16
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МИД РФ назвал истинную цель иска Украины в Международный суд ООН

Москва, 17 января. В Министерстве иностранных дел России заявили, что иск Украины против России в Международный суд ООН преследует политические интересы.

 «Обращение против Российской Федерации в Международный суд преследует лишь сиюминутные политические интересы. Россия намерена использовать доступные средства правовой защиты», — говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Стоит напомнить, что накануне Петр Порошенко поручил МИД Украины подать иск против России в Международный суд ООН, в котором говорится, что Москва якобы нарушает Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма, а также Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Кирилл Иванов

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