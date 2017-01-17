МИД РФ назвал истинную цель иска Украины в Международный суд ООН

Москва, 17 января. В Министерстве иностранных дел России заявили, что иск Украины против России в Международный суд ООН преследует политические интересы.
«Обращение против Российской Федерации в Международный суд преследует лишь сиюминутные политические интересы. Россия намерена использовать доступные средства правовой защиты», — говорится в официальном заявлении МИД РФ.
Стоит напомнить, что накануне Петр Порошенко поручил МИД Украины подать иск против России в Международный суд ООН, в котором говорится, что Москва якобы нарушает Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма, а также Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Кирилл Иванов