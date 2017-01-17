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Политика

Путин: Россия готова стать гарантом в приднестровском урегулировании

17 Января 2017 16:18
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Путин: Россия готова стать гарантом соблюдения договоренностей по Приднестровью

Москва ,17 января. Российская сторона готова выступить в роли гаранта соблюдения договоренностей, направленных на урегулирование конфликта в Приднестровье. Об этом во вторник заявил глава Российской Федерации Владимир Путин, который встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном.

«Необходимо стремится к поиску взаимоприемлемой государственно-правовой модели урегулирования на основе общепризнанных норм международного права»,  — подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщало агентство НСН, новый президент Молдавии Игорь Додон планирует укрепить стратегическое партнерство с Россией.

Читайте по теме: Додон не просто так приехал: чего хочет президент Молдавии от России и Приднестровья

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