Путин: Россия готова стать гарантом в приднестровском урегулировании

17 Января 2017 16:18 51

Москва ,17 января. Российская сторона готова выступить в роли гаранта соблюдения договоренностей, направленных на урегулирование конфликта в Приднестровье. Об этом во вторник заявил глава Российской Федерации Владимир Путин, который встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном.

«Необходимо стремится к поиску взаимоприемлемой государственно-правовой модели урегулирования на основе общепризнанных норм международного права», — подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщало агентство НСН, новый президент Молдавии Игорь Додон планирует укрепить стратегическое партнерство с Россией.

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