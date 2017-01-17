FAN-TV Лента новостей
Саперы ЗВО за неделю обезвредили более 130 снарядов времен ВОВ
Россия

Саперы ЗВО за неделю обезвредили более 130 снарядов времен ВОВ

Сегодня 16:21
48

Саперы ЗВО за неделю обезвредили более 130 снарядов времен ВОВ

Калининград, 17 января. Специалисты инженерных войск Западного военного округа за неделю отработали восемь заявок на разминирование взрывоопасных предметов.

Большая часть опасных находок обнаружилась в Ленинградской, Московской, Калининградской, Псковской и Воронежской областях. Саперы нашли, обезвредили и уничтожили на специальных полигонах более 130 мин, снарядов и гранат времен Великой Отечественной войны. Инженерные войска ЗВО оснащены самыми современными системами и комплексами, позволяющими находить и классифицировать металлические предметы небольшого размера на значительной глубине. За 2016 год группы разминирования обезвредили 18831 взрывоопасный предмет.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Русский путь батьки Хмеля. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 16:11
66

Реванш за Клинтон и Brexit: как «Би-Би-Си» «компроматом» пытается связать Трампу руки

Сегодня 15:59
55

Истерика и ядерная война: кто вы, мистер Трамп? Колонка Олега Денежки

Сегодня 15:45
172

Сирия сегодня: войска Дамаска готовятся к штурму Дейр эз-Зора, Лавров об операции ВКС РФ

Сегодня 15:28
462

Додон не просто так приехал: чего хочет президент Молдавии от России и Приднестровья

Сегодня 15:19
551
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

МИД РФ назвал истинную цель иска Украины в Международный суд ООН

16:16

Русский путь батьки Хмеля. Колонка Руслана Мармазова

16:11

Отец скандальной гонщицы Багдасарян в суде пригрозил выслать ее из Москвы

16:09

Матвиенко назвала победу Додона доказательством сближения Молдавии с Россией

16:09

Дейр эз-Зор: атаки ИГ сорвали гуманитарную миссию ООН

16:08

Школьник утонул в бассейне в Новокузнецке

16:05

Путин назначил Иванова на пост председателя наблюдательного совета РФПИ

16:03

Вашингтон готовится к беспорядкам на инаугурации Трампа

16:01

Реванш за Клинтон и Brexit: как «Би-Би-Си» «компроматом» пытается связать Трампу руки

15:59

Генпрокуратура проверит законность покупки самолетов Ту-204 «Почтой России»

15:54

РПЦ составила перечень профессий, несовместимых со священством

15:54

Украина подсчитала свои убытки от «транзитной войны» с Россией

15:46
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
МИД РФ назвал истинную цель иска Украины в Международный суд ООН
Читать
Закрыть