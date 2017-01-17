Саперы ЗВО за неделю обезвредили более 130 снарядов времен ВОВ

Калининград, 17 января. Специалисты инженерных войск Западного военного округа за неделю отработали восемь заявок на разминирование взрывоопасных предметов.

Большая часть опасных находок обнаружилась в Ленинградской, Московской, Калининградской, Псковской и Воронежской областях. Саперы нашли, обезвредили и уничтожили на специальных полигонах более 130 мин, снарядов и гранат времен Великой Отечественной войны. Инженерные войска ЗВО оснащены самыми современными системами и комплексами, позволяющими находить и классифицировать металлические предметы небольшого размера на значительной глубине. За 2016 год группы разминирования обезвредили 18831 взрывоопасный предмет.