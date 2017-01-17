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Дейр эз-Зор: атаки ИГ сорвали гуманитарную миссию ООН

17 Января 2017 16:08
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Дейр эз-Зор: атаки ИГ сорвали гуманитарную миссию ООН

Нью-Йорк, 17 января. Мировая продовольственная программа ООН приостановила воздушную доставку помощи Дейр-эз-Зор из-за ожесточенных столкновений сирийской армии и боевиков ИГ в ряде городских районов.

Накануне боевики ИГ (террористическая группировка «Исламское государство»  запрещена в России) окружили авиабазу близ Дейр-эз-Зора. Известно, что на прошлой неделе правительственным войскам САР удалось отбить несколько атак боевиков. В связи с этим мировая продовольственная программа ООН, доставлявшая гумпомощь в Дейр-эз-Зор, пока приостановила свою работу.

Об этом сообщила спикер организации Беттина Люшер. Отметим, что с апреля 2016 года жители Дейр-эз-Зор получили 177 партий продовольствия. В настоящий момент провинция Дейр-эз-Зор почти полностью контролируется боевиками ИГИЛ, административный центр провинции — за сирийской армией, которой приходится регулярно отражать атаки.







 

Ирина Селезнева

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