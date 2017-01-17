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Общество

Отец скандальной гонщицы Багдасарян в суде пригрозил выслать ее из Москвы

17 Января 2017 16:09
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Отец скандальной гонщицы Багдасарян в суде пригрозил выслать ее из Москвы

Москва, 17 января. На заседании суда отец московской «стритрейсерши» Мары Багдасарян Эльмар жестко отчитал дочь и пригрозил ей переездом в другой город.

«Любой нормальный человек понимает с одного раза. Если хоть один твой друг будет оказывать на тебя влияние, будешь в другом городе жить, я не шучу. Переедешь!» — прошептал он дочери в ходе заседания в Савеловском суде

Как передает Life.ru, девушку такие слова обидели настолько, что она отсела от отца к адвокату.

Ранее сообщалось, что участницу скандальных гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян арестовали на 15 суток за уклонение от обязательных работ без наличия законных оснований. Ее отец при этом сообщил, что оскандалившаяся девушка заболела воспалением легких, а приставы, которых он пытался об этом предупредить, якобы постоянно менялись.

Читайте также: ФССП объяснила, почему арестована Мара Багдасарян.

Ксения Тасманова

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