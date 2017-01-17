Генпрокуратура проверит законность покупки самолетов Ту-204 «Почтой России»

17 Января 2017 15:54 31

Москва, 17 января. Генеральная прокуратура РФ начала проверку законности приобретения «Почтой России» двух самолетов Ту-204. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«Генеральная прокуратура проводит проверку законности приобретения двух самолетов Ту-204 ФГУП «Почта России». Материалы проверки не подлежат разглашению до ее завершения», — пояснил представитель ведомства.

В пресс-службе «Почты России» заявили, что два самолета Ту-204 были приобретены в августе 2016 года для осуществления почтовых перевозок на Дальний Восток, а также для доставки товаров из китайских онлайн-магазинов. При этом о покупке первого самолета «Почта России» сообщила в декабре 2012 года.

Ранее информационное агентство URA.RU сообщало, что в начале декабря самолет «Почты России» впервые доставил в Якутск 15 тонн груза.