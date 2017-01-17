Украина подсчитала свои убытки от «транзитной войны» с Россией

17 Января 2017 15:46 58

Киев, 17 января. Экономические потери Украины из-за ограничений транзита по территории РФ составили $1 млрд, а это порядка 2% ВВП страны, заявил замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

Украинский чиновник — замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань оценил всю сложность экономической ситуации от потери транзита через территорию РФ. По его данным, страна потеряла порядка 2% ВВП — более миллиарда долларов. Довгань напомнил, что в настоящий момент Киев оспаривает действия Москвы в ВТО. Напомним, что с января прошлого года вступил в силу режим свободной торговли Украины и Евросоюза, пишет «Парламентская газета».

После этого российской стороне, чтобы нивелировать экономические риски, пришлось приостановить в отношении Украины действие договора о свободной торговле. Как отмечала ранее Газета.Ru, до января 2016 года все ввозимые в Россию украинские товары не облагались пошлиной. Исключением был только сахар.





