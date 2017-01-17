Школьник утонул в бассейне в Новокузнецке

17 Января 2017 16:05 43

Кемерово, 17 января. 12-летний мальчик утонул в бассейне спортивного комплекса в городе Новокузнецк Кемеровской области. Как сообщает пресс-служба СКР по городу, трагедия произошла в минувшую субботу, 14 января.

Согласно приведенным данным, дети купались в бассейне без присмотра родителей. Один из них рассказал взрослым, что мальчик не подает признаков жизни. Ребенка достали из бассейна, после чего была вызвана скорая помощь. До приезда медиков пострадавшего попытались привести в чувство, но чуда не произошло. На место прибыли врачи, которые были вынуждены констатировать смерть ребенка.

Как говорится в сообщении ведомства, по итогам судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина гибели мальчика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напомним, аналогичный случай произошел в ноябре прошлого года в Казани. Тогда 11-летняя девочка утонула в бассейне спортивного центра «Афродита» в Набережных Челнах.