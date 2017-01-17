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Политика

Матвиенко назвала победу Додона доказательством сближения Молдавии с Россией

17 Января 2017 16:09
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Матвиенко назвала победу Додона доказательством сближения Молдавии с Россией

Москва, 17 января. Победа нового президента Молдавии Игоря Додона является показателем стремления большинства граждан республики к сближению с Россией, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко на встрече с Додоном обратила внимание, что Россия заинтересована в развитии взаимовыгодных связей с Молдавией. Она выразила надежду, что страны возобновят полноформатные отношения.

«Важно не терять исторические кооперационные связи между двумя странами», — заметила спикер Совфеда.

Матвиенко также обратила внимание, что победа  Додона является показателем того, что большинство граждан республики выступают за сближение с Россией, передает «Аргументы и факты».

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Катерина Тимошенская

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