РПЦ составила перечень профессий, несовместимых со священством

Москва, 17 января. Русская православная церковь обнародовала список профессий, которые являются несовместимыми со священством. Соответствующий документ появился на интернет-портале Московского патриархата.

Отмечается, что среди представителей профессий, которым категорически нельзя служить в РПЦ, оказались бывшие военные, а также те, кто когда-либо носил оружие. Вторую строчку в перечне заняли государственные служащие, судьи, а также сотрудники государственных органов. К неприемлемым также отнесли врачей, в том числе хирургов, ветеринаров и также егерей.

Церковнослужителем также не сможет стать предприниматель и тот, кто имеет какое-либо отношение к банковским учреждениям и делам. В окончании списка добавили певцов, актеров, а также спортсменов.