Советник Трампа гарантировал улучшение отношений России и США

17 Января 2017 15:51 53

Вашингтон, 17 января. Советник избранного президента США по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи убежден, что отношения России и США изменяться в лучшую сторону с приходом нового президента. об этом он сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Скарамуччи обратил внимание, что американцы любят российский народ и хотят хороших отношений с ними. Советник избранного президента США Дональда Трампа не смог ответить, когда будут отменены антироссийские санкции, а также, будет ли Вашингтон и дальше оказывать финансовую помощь Украине. Он лишь подчеркнул, что уверен в том, что с приходом Трампа отношения России и США улучшаться, передает Утро.ru.

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