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Экономика

Путин назначил Иванова на пост председателя наблюдательного совета РФПИ

17 Января 2017 16:03
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Путин назначил Иванова на пост председателя наблюдательного совета РФПИ

Москва, 17 января. Глава государства Владимир Путин принял решение назначить специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова на пост председателя наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Кроме того, Кирилл Дмитриев сохранит за собой должность генерального директора АО «Управляющая компания РФПИ».

Как ранее сообщала Газета.Ru, президент РФ Владимир Владимирович Путин назначил Мурата Кумпилова временно исполняющим обязанности главы Адыгеи.

Читайте по теме: Путин назначил федеральных судей в десятках регионов России

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