Вашингтон готовится к беспорядкам на инаугурации Трампа

Вашингтон, 17 января. В столице США продолжаются митинги протеста против Дональда Трампа, которые могут перерасти в беспорядки к 20 января.

В американской столице за три дня до инаугурации избранного президента не стихают уличные акции протеста. Люди выходят из домов с табличками и транспарантами с требованиями не допустить американского миллиардера в Овальный кабинет. В центре города идут приготовления к церемонии инаугурации, около здания Конгресса возводится большая сцена, однако большинство окрестных музеев вывесило таблички, информирующие о том, что учреждения не будут работать с 18 по 21 января. У Белого дома усиленную охрану несут сотрудники полиции, сообщают Известия. Марши протеста, отмечают блюстители закона, в день инаугурации могут перерасти в массовые беспорядки.