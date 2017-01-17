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Вашингтон готовится к беспорядкам на инаугурации Трампа
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Вашингтон готовится к беспорядкам на инаугурации Трампа

Сегодня 16:01
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Вашингтон готовится к беспорядкам на инаугурации Трампа

Вашингтон, 17 января. В столице США продолжаются митинги протеста против Дональда Трампа, которые могут перерасти в беспорядки к 20 января.

В американской столице за три дня до инаугурации избранного президента не стихают уличные акции протеста. Люди выходят из домов с табличками и транспарантами с требованиями не допустить американского миллиардера в Овальный кабинет. В центре города идут приготовления к церемонии инаугурации, около здания Конгресса возводится большая сцена, однако большинство окрестных музеев вывесило таблички, информирующие о том, что учреждения не будут работать с 18 по 21 января. У Белого дома усиленную охрану несут сотрудники полиции, сообщают Известия. Марши протеста, отмечают блюстители закона, в день инаугурации могут перерасти в массовые беспорядки.

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Алексей Громов
#дональд трамп
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