Долгосрочная миссия: «деоккупацию»​ Донбасса и Крыма Аваков назначил на 2017 год

17 Января 2017 15:41 44

Киев, 17 января. Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что ключевой задачей пограничников в 2017 году является готовность к деоккупации Донбасса и возвращение государственной границы Украины.

Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал ключевой задачей силовиков возврат государственной границы Украины — в Донбассе и Крыму. «Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники», — заявил министр.

При этом Аваков сообщил, что данная цель не является его «пропагандистским высказыванием или какой-то идеей фикс», а реальностью, с которой придется столкнуться. Также глава украинского МВД обозначил и сроки выполнения миссии — после разработки плана в течение двух недель необходимо обеспечить контроль над границей.