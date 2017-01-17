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Ребенок от трех родителей родился на Украине
Технологии

Ребенок от трех родителей родился на Украине

Сегодня 15:42
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Ребенок от трех родителей родился на Украине

Киев 17 января. На Украине появился на свет первый в мире ребенок с генетическим материалом от трех родителей, для рождения которого ученые использовали перенос оплодотворенной яйцеклетки одноклеточного эмбриона. Об этом сообщил сегодня кандидат медицинских наук, директор клиники репродуктивной медицины «Надежда» Валерий Зукин.

По его словам, чудо-девочка родилась в начале января, ее уже выписали из роддома вместе с матерью. Беременность женщины проходила без осложнений.

«В чем уникальность нашего случая, почему он первый в мире?.. В нашем случае был перенос оплодотворенной яйцеклетки одноклеточного эмбриона, а там (в Мексике, где ранее сообщали о рождении первого в мире ребенка от трех родителей.  — Прим. ФАН.) были еще не оплодотворенные», — цитирует Зукина РИА Новости.

Медик добавил, что мечтавшая стать матерью женщина страдала бесплодием. Из ее оплодотворенной яйцеклетки изъяли два ядра и перенесли в донорскую яйцеклетку, таким образом, избежав переноса генетического заболевания на ребенка. «В результате мы получаем ребенка, который имеет ядерное ДНК родителей, а цитоплазматическую ДНК от донора»,  — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Мексике родился мальчик, у которого имеются трое родителей. Супруги из Иордании обратились за помощью к американским ученым, однако из-за запрета в США на подобные процедуры технология была применена именно в Мексике.

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Ксения Тасманова
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