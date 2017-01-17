Реванш за Клинтон и Brexit: как «Би-Би-Си» «компроматом» пытается связать Трампу руки

Западные средства массовой информации продолжает лихорадить от победы на выборах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. На этот раз отличился британский канал «Би-Би-Си», который не пожалел экранного времени и нервов доверчивых зрителей, посвятив очередной «разоблачительный» фильм связям Трампа с Россией и предполагаемому на него «компромату», которым якобы владеют российские спецслужбы. Неужели опять проститутки? Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с экспертом о «документальном» фильме «авторитетного» британского медиагиганта.

В интервью «Би-Би-Си» бывший директор ЦРУ Джон Маклафлин заявил, что у России якобы есть какая-то информация, полученная с помощью кибершпионажа и которая может навредить репутации и безнес-интересам Трампа. Кроме того, автор этой фантастической ленты приводит сведения якобы бывшего британского разведчика, где утверждается, что Москва несколько лет собирала компромат на Трампа. При этом, сообщается, даже был использован прием с использованием проституток в отеле «Ритц Карлтон», в том самом президентском номере, где ранее останавливался Барак Обама.

Хотя на деле весь этот бред сумасшедшего оказался выдумкой пользователей социальной сети 4Chan, банально затролливших ради «лулзов» сообщество «Анти-Трамп», на которое был подписан республиканец Рик Уилсон, эта шутка ему показалась насколько правдоподобной, что он собрал весь этот «компромат» и отправился в ЦРУ, задержите дыхание, с «уникальной информацией». И что вы думаете? Правильно, история повторилась. «Уникальная информация», выдуманная от начала и до конца «троллями» с 4Chan, только вдумайтесь в эти слова, легла в основу официального доклада Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов, которое позднее было представлено, о боже, самому президенту США. И все это произошло на полном серьезе. Вы можете осознать весь масштаб случившегося? Этот инцидент стал историей.

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«Западный медиамейнстрим пока еще не свыкся с мыслью, что нового президента США зовут Дональд Трамп, а не Хиллари Клинтон. Ноябрьская победа американского республиканца стала вторым за полгода сокрушительным ударом по либеральному порядку после июньского голосования о выходе Великобритании из ЕС. Тогда многие СМИ, в том числе и «Би-Би-Си», выступали явно на стороне тех, кто хотел сохранения Британии в составе Евросоюза, и демонизировали сторонников Brexit, обвиняя их то в «расизме», а то, что представляется еще более страшным преступлением, в работе на Кремль и лично президента Владимира Путина. А учитывая, что Трамп приветствовал Brexit и даже говорил, что Найджел Фарадж, один из самых активных сторонников референдума, был бы лучшей кандидатурой на должность посла Лондона в Вашингтоне, британский медиамейнстрим не мог не «отомстить» Трампу», — пояснил для ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Эксперт заметил, что люди во всем мире любят шпионские истории. А если какую-то историю рассказывать многократно, подавать под разными углами и в разных контекстах, при этом оформляя как объективное и непредвзятое журналистское расследование, то даже у наиболее скептически настроенного потребителя медиаконтента появится мысль: наверное, какая-то тайная связь американского президента с Россией действительно присутствует. Учитывая, как активно демонизировалась наша страна и ее руководство в западных СМИ в последние несколько лет, любой намек на сотрудничество с Кремлем должен ставить под сомнение лояльность того или иного западного политика собственной стране.

«И ведь дело совсем не в том, что страны собирали и собирают разведывательные данные, в том числе компрометирующие, на политиков в других государствах. Дело в том, что из этой простой истины делается вывод, который навязывается телезрителям, о том, что те или иные политические симпатии или действия нового президента США в отношении России обусловлены не соображениями политического реализма, а исключительно опасением, что Кремль опубликует материалы, компрометирующие Трампа», — пояснил аналитик.

Бышок отметил, что здесь открывается интересный парадокс, который разрушает или, во всяком случае, серьезно подмывает конспирологическую версию победы нового американского президента. Если Трамп выгоден России, то Кремлю нет никакого смысла не только публиковать на него компромат, но даже устраивать утечки информации о его существовании. А если этот компромат связан именно с контактами Трампа с Москвой, то публикация его приведет к импичменту президента, а если нет, то уж точно к еще большей демонизации России в западном мире, от простых избирателей до элит. Это, в свою очередь, серьезно укрепит сторонников либерального интервенционализма в Демократической партии и «ястребов» в Республиканской, а заодно и подорвет авторитет тех политических сил на Западе, которые призывают к нормализации отношений с Москвой.