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Второй черный ящик найден на месте авиакатастрофы Boeing под Бишкеком
Общество

Второй черный ящик найден на месте авиакатастрофы Boeing под Бишкеком

Сегодня 15:30
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Второй черный ящик найден на месте авиакатастрофы Boeing под Бишкеком

Бишкек, 17 января. Второй бортовой самописец грузового самолета Boeing, потерпевшего крушение вблизи Бишкека, был обнаружен во время исследования крупных фрагментов воздушного судна. Об этом сегодня сообщили в МЧС Киргизии.

В ведомстве напомнили, что первый бортовой самописец спасатели нашли в прошедший понедельник. По словам источника в МЧС, оба черных ящика будут переданы представителям Межгосударственного авиационного комитета, которые во вторник во второй половине дня прибудут из российской столицы в Бишкек, сообщает ТАСС. 

Напомним, лайнер, следовавший рейсом Гонконг — Бишкекс — Стамбул, 16 января во время захода на посадку рухнул рядом с аэропортом «Манас».

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

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Дана Балан
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