Путин запустит газопровод с месторождения в Бованенково

17 Января 2017 15:41 44

Москва, 17 января. Глава Российской Федерации Владимир Путин даст старт к запуску газопровода «Бованенково — Ухта-2» в режиме видеоконференции в среду. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, российский лидер также введет в эксплуатацию нефтепроводы «Куюмб — Тайшет» и «Заполярье — Пурпе».

Как отмечено в релизе, Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение — крупнейшее на полуострове Ямал. Его разработку осуществляет ПАО «Газпром». Два новых нефтепровода ПАО «Транснефть» позволят обеспечить прием нефти с новых месторождений Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщала «Газета.ру», в 2016 году из нефтеналивного порта Козьмино экспорт нефти ESPO составил 31,8 млн тонн, что на 1,4 млн тонн или на 4,6% больше, чем в 2015 году.