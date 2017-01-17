Мы договорились: Порошенко заявил, что Трамп согласовал дату его визита в США

Киев, 17 января. Президент Украины Петр Порошенко, заявил о том, что ему якобы удалось договориться о встрече с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Украинский политик планирует посетить Вашингтон сразу после инаугурации Трампа.

«Я был одним из первых мировых лидеров, кому Трамп позвонил сразу после выборов… Мы договорились о дате моего визита в Вашингтон», — отметил Порошенко.

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков указал на важность встречи главы государства Владимира Путина с новым президентом США Дональдом Трампом.

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