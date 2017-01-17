Следователи обнародовали фото подозреваемого в жестоком убийстве в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 января. Петербургские следователи опубликовали фотографию мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве, сообщили в правоохранительных органах Северной столицы.

По версии следствия, мужчина мог убить 38-летнего петербуржца, проживающего в доме на улице Сикейроса. У погибшего были связаны руки, а на его теле специалисты зафиксировали множественные повреждения.

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления может быть причастен мужчина, личность которого пока не установлена, — заметили следователи, — но есть его фотографии».

Фотографию удалось получить благодаря съемке камеры наружного наблюдения, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Следователи просят жителей города и других регионов, кто что-либо знает о личности и местонахождении мужчины позвонить по телефонам 570-66-71, 542-40-42 или 02.

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