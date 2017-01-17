Перемирие нарушали в Широкино и Донецке - ОБСЕ

Киев, 17 января. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ констатировали увеличение нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, наибольшее количество нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в Широкино, которое находится в «серой зоне» на линии соприкосновения сторон, а также на подконтрольной ДНР шахте «Октябрьская», которая расположена на окраинах Донецка.

«ОБСЕ зафиксировала перестрелки, включая разрывы более 300 снарядов неустановленного типа, а также более 200 взрывов трассирующих снарядов», — говорится в сообщении.

Ранее «Газета.Ру» сообщала, что за минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили 178 мин по окраинам Донецка и Ясиноватой.