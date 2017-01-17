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Биржевой курс доллара упал ниже 59 рублей впервые за полтора года
Экономика

Биржевой курс доллара упал ниже 59 рублей впервые за полтора года

Сегодня 15:18
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Биржевой курс доллара упал ниже 59 рублей впервые за полтора года

Москва, 17 января. Биржевой курс доллара упал ниже 59 рублей на торгах в Москве днем во вторник впервые с 30 июля 2015 года.

По данным Московской биржи, американская валюта торговалась по 58,95 рубля. Евро к 14.58 потерял 19 копеек и стоил 63,28 рубля.

Официальный курс доллара на среду, 18 января, также снизился на 20,52 копеек и составляет 59,40 рубля. Евро вырос на пять копеек — до 63,28 рубля, пишет «Газета.ру».

В начале января эксперты предсказывали, что девальвация рубля по сценарию 2014 года может повториться и в 2017 году. При этом баррель нефти будет стоить 45 долларов, сообщает Ura.ru.

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Катерина Михайлиди
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