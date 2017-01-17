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Пьяный священник, устроивший ДТП в Ростове, пойдет под Церковный суд
Общество

Пьяный священник, устроивший ДТП в Ростове, пойдет под Церковный суд

Сегодня 15:16
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Пьяный священник, устроивший ДТП в Ростове, пойдет под Церковный суд

Ростов-на-Дону, 17 января. Священнослужитель отец Дмитрий стал виновником аварии с участием семи автомобилей, в результате которой пострадала женщина и восьмилетний ребенок, подтвердили в  ростовской епархии.

В пресс-службе ростовского митрополита Игоря Петровского сообщили, что если вина отца Дмитрия будет доказана компетентными органами, то он предстанет перед Церковным судом, поскольку садиться за руль в нетрезвом состоянии — это не только нарушение закона, но и большой грех. Напомним, что минувшей ночью священнослужитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и бывший за рулем Mitsubishi ASX, в Ростове-на-Дону стал виновником ДТП, пишет «Свободная пресса»

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Ирина Селезнева
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Боец ДНР погиб во время обстрелов со стороны ВСУ
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