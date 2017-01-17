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Крещение — не шоу: священники призвали заменить селфи у купели литургией в храме
Общество

Крещение — не шоу: священники призвали заменить селфи у купели литургией в храме

Сегодня 16:56
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Крещение — не шоу: священники призвали заменить селфи у купели литургией в храме

Православные христиане 19 января отметят один из 12 главных церковных праздников — Крещение Господне. Почему сакральное таинство превратилось в русскую народную забаву, окунаются ли в иордань сами священнослужители и как организуют крещенские купания в Петербурге? Читайте в материале Федерального агентства новостей.

Крещение Господне на церковном языке также называется праздником богоявления. Согласно христианскому учению, в этот день Христос окунулся в реку Иордан, где на него сошел Святой дух в присутствии Иоанна Крестителя, после чего Иисус вышел на свое служение людям. Интересно, что христианство вовсе не предписывает своим последователям обязательно окунаться в водоем: это делается лишь при крещении и посвящении человека в христианскую традицию. В сам праздник Крещения Господня предписывалось лишь набирать воду из освященных мест: было замечено, что она не портится и не теряет свежесть в течение года. Купание в купелях проходило только в момент водосвятия, когда в прорубь погружался напрестольный крест.

Крещение — не шоу: священники призвали заменить селфи у купели литургией в храме

«В дореволюционных церковных книгах мы читаем о том, что на Крещение купаются те, кто ходил ряженым на Святочной неделе, — объясняет читателям ФАН Богдан Полевой, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». — Эти люди участвовали в святочных гаданиях и обрядах, вели себя далеко не невинно, поэтому во время праздника Крещения они символически смывали с себя это и возвращались к праведной христианской жизни. Но со временем это трансформировалось в миф о том, что окунание в иордань 19 января избавляет людей от грехов. Тех, кто так считает, спешу расстроить: это не так. Если вы считаете, что можно было грешить весь год, а потом окунуться в купель и выйти чистым и непорочным — увы… Крещенские купания — это обычай, появившийся недавно и ставший очень модным. Мы можем свести его к безумию и шоу, а можем сделать из него душеспасительное мероприятие».

Священники в этот день в купель не окунаются: по версии церкви, более важные события происходят во время торжественных богослужений и освящения воды. «Истинные верующие не устраивают шоу из погружения в иордань, — говорит настоятель. — Они могут прийти после литургии, окунуться в память о событиях в жизни Христа, но не делают из этого выдающейся истории. Если человек не понимает сакрального смысла того, что делает, то купание на Крещение — это просто спортивная и экстремальная процедура. А уж если человек заходит в купель после того, как выпил спиртного, то это и вовсе не имеет ничего общего с церковным праздником».

Крещение — не шоу: священники призвали заменить селфи у купели литургией в храме

Священник предлагает альтернативу трехкратному погружению в холодную воду: отстоять службу и набрать святой воды в храме. К слову, освящение городских станций водоснабжения — это не традиционный, а современный миссионерский церковный подход. «В богословском смысле это неплохая традиция: от пришествия Святого духа вся природа ликует, сам Господь принимает крещение… Но это не значит, что 19 января можно открыть кран и пить оттуда, — говорит Богдан Полевой. — Святую воду лучше набрать в храме».

Святой праздник у русских и других славян трансформировался в испытание удали молодецкой: большинство верующих 19 января погрузятся вовсе не в комфортную по температуре воду реки Иордан, а в ледяной водоем. Приняв это как данность, правительство Петербурга уже несколько лет старается придать экстремальному порыву православных максимально безопасную форму. В 2016 году в петербургские купели окунулось 68 тысяч человек, не меньше ждут и в этом. Всем окунающимся будут помогать сотрудники МЧС (18–19 января около 1000 человек будут обеспечивать безопасность участников обряда): благодаря их дежурству уже несколько лет Петербург обходится без трагических происшествий на Крещение. Как рассказал ФАН начальник Главного управления МЧС по Северной столице Алексей Аникин, в прошлом году только два человека обратились к медикам, выйдя из иордани.

Крещение — не шоу: священники призвали заменить селфи у купели литургией в храме

Погода на Крещение петербуржцев не порадует: атмосферный фронт с запада к 19 января устроит повышение температуры до нуля градусов и даже выше, с мокрым снегом, переходящим в противный дождь. Усиление ветра до 15 м/с спровоцирует колебание уровня воды в Неве: по прогнозам синоптиков, река поднимется до метра.

Медики предупреждают о том, что холодовые ожоги можно получить даже при нулевой температуре и по-прежнему не рекомендуют окунаться в купель при наличии воспалений, обострении хронических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Зато по поводу купания в не самой экологически чистой невской воде можно не переживать: за все годы проведения крещенских праздников не было ни одного случая заражения после погружения в иордань.

Крещение — не шоу: священники призвали заменить селфи у купели литургией в храме

Для церковного обряда городские службы готовят 26 специально оборудованных купелей, большинство из которых расположено около храмов. Адреса иорданей перечислены на сайте митрополии. Самой популярной по традиции станет купель Петропавловской крепости. В этом году она сместится от Иоанновского моста на пляж у Трубецкого бастиона, к излюбленному месту купания петербургских «моржей» и самым красивым городским видам.

комментарии
Евгения Авраменко
#богдан полевой
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