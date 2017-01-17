Крещение — не шоу: священники призвали заменить селфи у купели литургией в храме

Православные христиане 19 января отметят один из 12 главных церковных праздников — Крещение Господне. Почему сакральное таинство превратилось в русскую народную забаву, окунаются ли в иордань сами священнослужители и как организуют крещенские купания в Петербурге? Читайте в материале Федерального агентства новостей.

Крещение Господне на церковном языке также называется праздником богоявления. Согласно христианскому учению, в этот день Христос окунулся в реку Иордан, где на него сошел Святой дух в присутствии Иоанна Крестителя, после чего Иисус вышел на свое служение людям. Интересно, что христианство вовсе не предписывает своим последователям обязательно окунаться в водоем: это делается лишь при крещении и посвящении человека в христианскую традицию. В сам праздник Крещения Господня предписывалось лишь набирать воду из освященных мест: было замечено, что она не портится и не теряет свежесть в течение года. Купание в купелях проходило только в момент водосвятия, когда в прорубь погружался напрестольный крест.

«В дореволюционных церковных книгах мы читаем о том, что на Крещение купаются те, кто ходил ряженым на Святочной неделе, — объясняет читателям ФАН Богдан Полевой, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». — Эти люди участвовали в святочных гаданиях и обрядах, вели себя далеко не невинно, поэтому во время праздника Крещения они символически смывали с себя это и возвращались к праведной христианской жизни. Но со временем это трансформировалось в миф о том, что окунание в иордань 19 января избавляет людей от грехов. Тех, кто так считает, спешу расстроить: это не так. Если вы считаете, что можно было грешить весь год, а потом окунуться в купель и выйти чистым и непорочным — увы… Крещенские купания — это обычай, появившийся недавно и ставший очень модным. Мы можем свести его к безумию и шоу, а можем сделать из него душеспасительное мероприятие».

Священники в этот день в купель не окунаются: по версии церкви, более важные события происходят во время торжественных богослужений и освящения воды. «Истинные верующие не устраивают шоу из погружения в иордань, — говорит настоятель. — Они могут прийти после литургии, окунуться в память о событиях в жизни Христа, но не делают из этого выдающейся истории. Если человек не понимает сакрального смысла того, что делает, то купание на Крещение — это просто спортивная и экстремальная процедура. А уж если человек заходит в купель после того, как выпил спиртного, то это и вовсе не имеет ничего общего с церковным праздником».

Священник предлагает альтернативу трехкратному погружению в холодную воду: отстоять службу и набрать святой воды в храме. К слову, освящение городских станций водоснабжения — это не традиционный, а современный миссионерский церковный подход. «В богословском смысле это неплохая традиция: от пришествия Святого духа вся природа ликует, сам Господь принимает крещение… Но это не значит, что 19 января можно открыть кран и пить оттуда, — говорит Богдан Полевой. — Святую воду лучше набрать в храме».

Святой праздник у русских и других славян трансформировался в испытание удали молодецкой: большинство верующих 19 января погрузятся вовсе не в комфортную по температуре воду реки Иордан, а в ледяной водоем. Приняв это как данность, правительство Петербурга уже несколько лет старается придать экстремальному порыву православных максимально безопасную форму. В 2016 году в петербургские купели окунулось 68 тысяч человек, не меньше ждут и в этом. Всем окунающимся будут помогать сотрудники МЧС (18–19 января около 1000 человек будут обеспечивать безопасность участников обряда): благодаря их дежурству уже несколько лет Петербург обходится без трагических происшествий на Крещение. Как рассказал ФАН начальник Главного управления МЧС по Северной столице Алексей Аникин, в прошлом году только два человека обратились к медикам, выйдя из иордани.

Погода на Крещение петербуржцев не порадует: атмосферный фронт с запада к 19 января устроит повышение температуры до нуля градусов и даже выше, с мокрым снегом, переходящим в противный дождь. Усиление ветра до 15 м/с спровоцирует колебание уровня воды в Неве: по прогнозам синоптиков, река поднимется до метра.

Медики предупреждают о том, что холодовые ожоги можно получить даже при нулевой температуре и по-прежнему не рекомендуют окунаться в купель при наличии воспалений, обострении хронических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Зато по поводу купания в не самой экологически чистой невской воде можно не переживать: за все годы проведения крещенских праздников не было ни одного случая заражения после погружения в иордань.

Для церковного обряда городские службы готовят 26 специально оборудованных купелей, большинство из которых расположено около храмов. Адреса иорданей перечислены на сайте митрополии. Самой популярной по традиции станет купель Петропавловской крепости. В этом году она сместится от Иоанновского моста на пляж у Трубецкого бастиона, к излюбленному месту купания петербургских «моржей» и самым красивым городским видам.