Украинский невроз по плану Калинки: Вассерман о польских корнях декоммунизации

Власти Украины планируют в ближайшее время переименовать ряд морских портов и других объектов инфраструктуры. Так, порты «Ильичевск», «Южный» и «Октябрьск» вскоре получат новые названия. Кроме того, будут переименованы железные дороги «Южная» и «Юго-Западная». Инициатором данного этапа «декоммунизации» выступает министерство инфраструктуры Украины, а точнее его глава — Владимир Омелян. Об этом сообщает новостной ресурс Lenta.ru.

Впрочем, впечатляет не столько само распоряжение министра, сколько сопровождающее его гневное сообщение в социальной сети Facebook. Украино-российские отношения, утверждает чиновник, всегда и при любом правительстве были исключительно враждебными.

«Это нападения, грабежи, убийства на протяжении веков. Цари, генсеки, президенты. Как мы сейчас не принимаем путинской России, так не будем принимать и сказки о «братских, добрососедских» отношениях». На границе Украины и России должно быть четко понятно: на западе — цивилизация, на востоке — варвары. Так, как это было всегда и будет еще очень долго», — негодует Омелян. Все имена топонимов и инфраструктурных объектов на территории Украины, хоть сколько-нибудь напоминающие о российской «оккупации», должны быть упразднены, настаивает он.

Анатолий Вассерман, известный интеллектуал и политический консультант, предоставил Федеральному агентству новостей свою оценку заявлению Владимира Омеляна.

«Еще раз подтверждается, что попытка считать себя не тем, кем ты являешься на самом деле, довольно быстро приводит к безумию. В частности, когда кто-то пытается сделать вид, что «украинец» — это не географический термин, а этнический, это довольно быстро обращается явным прекращением мышления вообще. В принципе, не может быть каких-то двухсторонних отношений — хоть братских, хоть враждебных — между Украиной и остальной Россией так же, как не может быть каких-то отношений между, допустим, рукой и желудком, между частями одного организма. Любая попытка назвать отношения целого с частью враждебными отдает неврозом. Именно с такой точки зрения надо рассматривать любые заявления украинских политиков об искоренении советской и имперской памяти. Украина — это часть России, а украинцы — часть русского народа», — приводит свою точку зрения Анатолий Вассерман.

Совершенно понятно, что проект «декоммунизации», предпринятый новыми киевскими властями, есть попытка искоренения исторической памяти граждан Украины. Искать логику в заявлениях Омеляна или ему подобных — бессмысленно. Перед министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и иже с ним стоит сейчас одна единственная задача — создание условий для разделения народов. «Если кто-то так старательно стремится отличиться на этом поприще, то его деятельность следует расценивать как особо тяжкое преступление», — отмечает Вассерман.

«Конечно, можно спросить, чем украинским «декоммунизаторам» не угодила, скажем, Южная железная дорога, но нет смысла разбирать в подробностях отдельные нелепости заявления Омеляна. Он всего лишь повторяет и усиливает тезис, придуманный в 1864 году польским политиком и историком Валерианом Анджеевичем Калинкой. Тот некогда заявил: «Если нам не удалось сделать ту часть русских, что были несколько веков под нашим владычеством, поляками, то мы будем добиваться, чтобы они перестали считать себя русскими». К сожалению, слишком многим этот тезис Калинки представляется соблазнительным. Сегодня мы увидели, до каких высот нелепости могут дойти люди, стремящиеся поддержать эту идею», — подводит итог эксперт.