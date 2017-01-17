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Боец ВСУ в Донбассе украл оружие из своей части, чтобы погасить кредит
Украина

Боец ВСУ в Донбассе украл оружие из своей части, чтобы погасить кредит

Сегодня 15:26
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Боец ВСУ в Донбассе украл оружие из своей части, чтобы погасить кредит

Шостка, 17 января. Военнослужащие ВСУ, вынужденные добывать пищу и избегать гнева своих командиров в Донбассе, стараются вынести из своих боевых частей все, что только можно продать.

Не смотря на то, что киевские власти называют армию Украины самой сильной армией в Европе, дела в Донбассе обстоят для бойцов из рук вон плохо. Высший командный состав ворует все что угодно, от автоматов до армейского белья. Подчиненные не остаются в долгу и «подметают» то, что остается после отцов-командиров. В Шостке Сумской области военнослужащий ВСУ после демобилизации привез домой солидное «приданое». Ветеран захватил из части оружие, более тысячи патронов и десяток гранат. Правоохранительным органам «воин-освободитель» сообщил, что по уши залез в долги, деньги, вырученные от продажи краденого оружия, боец планировал пустить на погашение части кредита.

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