Юная гостья украла у знакомой москвички драгоценности на 760 тыс. рублей

Москва, 17 января. В Москве задержали 21-летнюю девушку, подозреваемую в краже у знакомой драгоценностей стоимостью 760 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

Правоохранителям сообщила о краже драгоценностей жительница квартиры на Ставропольской улице. Вскоре стражи порядка поймали предполагаемую воровку. По предварительной версии, она пришла в гости к потерпевшей и оставила ее без ценного имущества. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как передает URA.Ru, в Екатеринбурге тем временем расследуется уголовное дело в отношении бандитов, которые знакомились со своими жертвами в соцсетях, назначали им свидание и грабили.