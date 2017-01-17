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Порошенко попросил главу Китая спасти Донбасс и помочь «вернуть Крым»
Политика

Порошенко попросил главу Китая спасти Донбасс и помочь «вернуть Крым»

Сегодня 15:19
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Порошенко попросил главу Китая спасти Донбасс и помочь «вернуть Крым»

Киев, 17 января. Украинская сторона рассчитывает на то, что Китай окажет поддержку процессу мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом во вторник заявил президент Украины Петр Порошенко, который встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Киев считает, что Пекин также поддержит требования Украины о возврате Крымского полуострова, который в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Крыму зафиксировано усиление активности украинских диверсантов.

Читайте по теме: Шойгу объяснил Порошенко, чем кончатся «военные скачки» Украины

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Алексей Громов
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