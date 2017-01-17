Мигранта-наркоторговца с крупной партией героина поймали в Подмосковье

Москва, 17 января. В одной из подмосковных деревень московские правоохранители обнаружили полтора килограмма героина. Как стало известно, владельцем наркотика оказался мигрант-наркоторговец,

По словам задержанного, он прятал героин в закладки в Северном Бутово и в других районах Москвы в сигаретных пачках. Впоследствии наркотик забирался покупателями. В ходе обысков по месту проживания в одной из деревень Московской области был найден полиэтиленовый пакет с героином общей массой более 1,5 кг.

В настоящее время 35-летний уроженец Средней Азии находится под арестом, против него возбуждено уголовное дело о незаконной торговле наркотиками, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как сообщала «Газета.ру», ранее в Санкт-Петербурге задержали наркоторговца с крупной партией героина.