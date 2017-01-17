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Самолет «ЮТэйр» вернулся во «Внуково» из-за тумана в Калининграде
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» вернулся во «Внуково» из-за тумана в Калининграде

Сегодня 15:08
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Самолет «ЮТэйр» вернулся во «Внуково» из-за тумана в Калининграде

Москва, 17 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, сегодня рейсов из Калининграда в Москву не было. В Калининграде был отмечен сильный туман, поэтому самолет «ЮТэйр» 389 из «Внуково» так и не смог совершить посадку. 

Как стало известно корреспонденту ФАН, сегодня не было ни одного рейса из Калининграда в Москву. Поскольку в Калининграде в настоящий момент сильный туман, то самолет компании «ЮТэйр» 389, вылетевший из «Внуково», не смог совершить там посадку. Лайнер долетел до Калининграда, покружил около часа над аэропортом, но командир корабля принял решение не приземляться. В связи с этим пилот направил самолет обратно во «Внуково», где благополучно приземлился. Отметим, что это был возврат самолета из-за тумана в Калиниграде, а не аварийная посадка. 

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Ирина Селезнева
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