Москва ответила на обвинения в «терроризме» в связи с иском Киева в международный суд

17 Января 2017 15:02 45

Москва, 17 января. МИД России прокомментировал подачу Украиной иска против РФ в Международный Суд.

Как говорится в официальном сообщении ведомства, размещенном на сайте, Россия всегда решительно осуждала любые проявление терроризма. Внешнеполитическое ведомство заявило, что щепетильно подходит к исполнению обязанностей в данной сфере.

Дипломаты отметили, что пытались разобраться в сути претензий украинской стороны, а также найти с коллегами контакт. По их словам, Киев не предоставил подтверждений нарушений со стороны РФ, подпадающих под Конвенцию.

Кроме того, «украинская сторона в ходе консультаций объявила «террористами» ДНР и ЛHP – участников Минского процесса, с которыми сама Украина ведет в его рамках переговоры».

МИД РФ также добавил, что не понимает, как заявления о «терроризме» соотносятся с Минским процессом, в рамках которого стороны при содействии международных посредников пытаются найти решение мирного урегулирования в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Киев подготовил иск о «преступлениях» РФ в Донбассе и Крыму для передачи в Гаагу.