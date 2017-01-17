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Боец ДНР погиб во время обстрелов со стороны ВСУ
Новороссия

Боец ДНР погиб во время обстрелов со стороны ВСУ

Сегодня 15:15
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Боец ДНР погиб во время обстрелов со стороны ВСУ

Донецк, 17 января. Военнослужащий Донецкой народный республики погиб в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам во вторник сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Как ранее сообщала Газета.Ru, 16 января украинская сторона передала Донецку тело бойца Вооруженных сил ДНР. Согласно предварительным данным, украинские силовики пытали пленного.

Читайте по теме: Новости Новороссии: Киев обвинил Донбасс в обстрелах, Донецк и юг ДНР под огнем запрещенных орудий ВСУ

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