Сирия, 17 января. Боевики повстанческих группировок открыли минометный огонь по жилым районам Дамаска. Сирийская армия отбила часть территорий в районе месторождений нефти на востоке Хомса в ходе боев с ИГ*. В результате серии взрывов в Мосуле погибли 15 человек, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Боевики оппозиционных формирований открыли огонь по жилым кварталам населенного пункта Дахиет Аль-Асад, расположенного в пригороде Дамаска. Обстрел велся из крупнокалиберных минометов. Зафиксированы многочисленные повреждения зданий инфраструктуры. Информация о жертвах среди гражданских лиц пока выясняется.

Провинция Латакия

В северной части провинции Латакия возобновились перестрелки между боевиками повстанческих группировок и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). В настоящий момент правительственные войска ведут ответный огонь по опорным пунктам повстанцев в районе горной цепи Аль-Акрад из артиллерийских орудий. Ликвидировано несколько боевиков, многие ранены.

Провинция Алеппо

Подразделения сирийских войск контратакуют укрепленные районы боевиков-оппозиционеров недалеко от населенного пункта Аль-Маллах, расположенного на севере от города Алеппо. Правительственная артиллерия ведет интенсивный огонь по террористам. Сообщается, что уничтожена группа боевиков, также разрушена часть их укреплений и ликвидировано несколько транспортных средств.

Провинция Хомс

Правительственные войска провели серию атак в районе нефтяных месторождений на востоке провинции Хомс. Особенно интенсивные столкновения идут недалеко от месторождения Аль-Шаер. Подразделения САА значительно оттеснили террористов ИГ назад с их позиций и при этом нанесли им серьезный урон в численной силе. Тем не менее бои в этом регионе пока продолжаются.

Провинция Дейр эз-Зор

Информационное агентство «Аль-Амак», близкое к ИГ, утверждает, что в ходе ожесточенных столкновений в окрестностях города Дейр эз-Зор был убит офицер сирийской армии Шараф Мустафа. Кроме того, по данным источника, боевики ИГ ликвидировали один танк и одну ЗСУ «Шилка» правительственных войск в боях на окраине района Харабеш.

Провинция Даръа

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по скоплениям сил боевиков оппозиционных формирований на западной окраине города Даръа. Дислоцирующиеся в этом районе повстанцы отказались соблюдать установленный на территории Сирии режим без огня, предусмотренный правительственной программой перемирия. Бомбардировка была проведена в поддержку контрнаступления САА на укрепрайоны боевиков.

Провинция Хама

По информации одного из сирийских информационных порталов, ВВС САР нанесли серию авиаударов по позициям боевиков террористических группировок недалеко от населенного пункта Унейк Бажра, находящегося на востоке провинции Хама. Главной целью воздушной операции было предотвратить готовящееся наступление террористов на позиции правительственных войск в регионе. Об этом ранее доложила разведка САА.

Ирак

Согласно данным командования международной коалиции, иракская армия на настоящий момент контролирует почти 90% восточной части Мосула. Однако западная половина города практически полностью оккупирована террористами ИГ. Подразделения правительственных войск уже начали подготовку к следующей фазе освободительной операции, предполагающей зачистку Западного Мосула.

В одном из восточных районов Мосула Таль-Ябес прогремели два мощных взрыва. В результате погибли по меньшей мере 14 мирных жителей и один правительственный военнослужащий, многие ранены. Предположительно, серия взрывов была организованным организацией ИГ терактом. На месте происшествия ведутся следственные мероприятия.